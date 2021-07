¿Legarreta o Galilea? Conductora de Televisa confirma infidelidad en 'Hoy': "La traición es difícil"

Ciudad de México.- Una conductora sorprendió a todo el foro en Televisa al revelar en el programa Hoy que fue traicionada en el pasado por alguien en el que confiaba y a quien creía muy cercano.

¿Se trata de Andrea Legarreta o Galilea Montijo? Ninguna, sino la actriz y presentadora argentina Cecilia Galliano, quien confesó que ha sido víctima de muchas traiciones y contó que los momentos más tristes que ha pasado fueron a causa de las malas jugadas que ha sufrido por parte de quien menos se lo esperaba.

Yo creo que antes me costaba más (superar). La traición no me afecta a mí, afecta más a quién lo hace porque al fin mi consciencia está tranquila. Si hay un dolor pues este se supera con otras cosas como el trabajo o el amor de mis hijos".