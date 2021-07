Luja dará en julio su primer concierto por streaming en formato de alta calidad

Ciudad Obregón.- Mientras algunos artistas acuden a los auditorios y suben a escenarios frente a miles de personas, hay otros que optan por la seguridad de las plataformas digitales y además aprovechan el medio para llegar a mayor cantidad de público sin importar su locación, tal es el caso de Luja, quien el próximo 18 de julio realizará el concierto Cerca de ti.

“Estoy fascinado, más que listo llevo 34 años listo”, dijo emocionado y de forma irónica el artista durante una entrevista con TRIBUNA.

Con más de 12 años de trayectoria, el también actor ha logrado consolidarse en el gusto del público tras su participación en la telenovela Un Gancho Al Corazón; en el 2012 participó en La Voz México destacando por su interpretación de Fuego contra fuego, además, Luja es un actor de teatro musical, pero ¿Quién es el hombre detrás del éxito y la música?

Actualmente el intérprete de Antes de ti prepara un recital musical: “Es una producción muy profesional, independiente, con onda de concierto, habrá músicos en vivo, escenografía, iluminación, audio y video de calidad, porque se pueden hacer cosas de muy buena calidad sin tener una compañía multimillonaria detrás”, señaló Luja. El artista originario de la Ciudad de México describe su música como un medio para acercarse al público y tocar corazones: “Esta pandemia me ha servido para darme cuenta de lo que realmente quiero en la vida, me fascina todo lo que hago, teatro, la actuación pero lo que me llena el alma es la música”, declaró.

Si bien la pandemia frenó la industria musical y del entretenimiento, hubo personas como Luja que aprovecharon este tiempo para reflexionar sobre el rumbo que estaba tomando con su vida: “no hay que conformarse, me ayudó a darme seguridad, la vida se pasa tan rápido que no vale la pena hacer caso a esos pensamientos negativos, estamos en este plano para aprender lecciones bonitas y este 18 de julio es un sueño hecho realidad”, aseguró.

El artista cuyo trabajo ha sido dado a conocer de forma internacional compartió que una de sus metas como músico es llegar a muchas personas pero no necesariamente por la fama: “la música es un lenguaje universal y crea conexiones, a veces nos olvidamos que somos seres humanos, todos tenemos problemas, a veces tenemos la necesidad de un apapacho, aquí estoy contigo y si nos echamos la mano todo el mundo sería mejor”. Tras su argumento aclaró que su primer concierto en streaming es tan especial a nivel personal precisamente porque se trata de la conexión que puede tener con el público a través de la música, “a pesar de la distancia, estar Cerca de ti”.