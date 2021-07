¡Qué fuerte! Gustavo Adolfo Infante vuelve a señalar a Sergio Mayer; lo acusa de una muerte

Ciudad de México.- Una vez más, el periodista Gustavo Adolfo Infante vuelve a hacer delicado señalamiento hacia el diputado Sergio Mayer.

Uno de ellos es haber sido él el culpable del fallecimiento de Édgar Ponce hace 16 años. Esto se da luego de la fuerte discusión que tuvieron en pleno programa De primera mano, durante una transmisión en vivo, hace unos días.

Tras cancelación de 'Sie7e', comediante de Televisa arremete contra Sergio Mayer: "No me gustó"

Ahora, fue a través de su cuenta de Twitter que Gustavo Adolfo Infante retomó algunos de los temas que iniciaron el encontronazo que tuvieron en el espacio televisivo. El conductor aseguró que Sergio Mayer sí estuvo involucrado en las ganancias de José José, por cobrar sus regalías.

Además de esto, Infante retomó una parte del video de la entrevista de Mayer con el Escorpión Dorado. En la cual el diputado recordó que la persona que atropelló a su compañero de Sólo para Mujeres, Édgar Ponce, fue puesto en libertad. Esto porque no se encontraron las pruebas suficientes para sentenciarlo por homicidio premeditado.

Mayer era su patrón. Él lo obligó a meterse a media noche sin casco y no tenían ningún permiso para grabar. ¿Y ahora resulta que no lo supera? Me sorprende más cada día este 'legislador'", escribió el presentador.