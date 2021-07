¿Tiene una hija no reconocida? Conductor de Televisa confiesa al aire que ¡su amante se embarazó!

Ciudad de México.- El controvertido conductor José Eduardo Derbez hizo una fuerte confesión en Televisa en plena emisión del programa de Unicable Miembros Al Aire, dejando en shock a todos los presentes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mientras el expresentador del programa Hoy hablaba con la invitada Sofía Escobosa y sus compañeros Yordi Rosado, 'El Burro' Van Rankin y Paul Stanley acerca de tener 'amigos con derechos', confesó una anécdota que sorprendió a todos en el foro.

Fíjate que la mía se embarazó", confesó José Eduardo.

Todos creían que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo estaba inventando, pero él aclaró que era en serio: "Teníamos como tres años que nos marcábamos y teníamos nuestros 'queberes'... aparte ella pagaba todo. Ella quería hasta pagar el taxi".

El presentador contó que después de esos 3 años de un tórrido amorío sin compromiso, ella le dio un ultimátum, ya que le gustaba otra persona: "Me dice: 'o ya vamos en serio o... porque me está gustando alguien'".

Entonces, Derbez contó que le dijo que "ella podía hacer lo que quiera" pero que le avisara para no volverse a ver si ella ya estaba con otro. Fu ahí que decidieron despedirse con 'broche de oro', lo que terminó asustándolo tiempo después.

Entonces dijimos vamos a darnos nuestra despedidota, nuestra consentida. Estuvo buena y aparte era toxicota porque nos peleamos, lloramos y todo (...) Se va y de repente después de año y medio me la encontré ya con una bebé".

"Y tú: 'M'ijoooo'", le dice entre risas Sofía, sugiriendo que la niña era de él. "Y eso que el gen Derbez es bien pesado, es intenso", agrega. Fue ahí que José Eduardo cuenta:

Le dije: 'Oye... no...' y me dice: 'No, ya me casé'. Entonces yo dije: 'Qué cabr... que estuvimos tú y yo tres años echando patrulla y te fuiste de aquí, de este hogar que yo te di... pues te fuiste y te embarazaste", dijo entre risas Derbez.

"¿Y no será tuyo? ¿Checaste eso?", le pregunta 'El Burro' para descartar que el también actor no tenga una hija no reconocida por ahí, a lo que José Eduardo de nuevo aclara que no: "No, lo hablé con ella".

Para echar más leña al fuego, Sofía le dice: "¿Te dolió que la vieras con un bebé ajeno?", a lo que el conductor muy seguro de sí mismo responde:

No, al contrario. Me sentí satisfecho porque hice mi trabajo de llenarla en otras cosas", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable