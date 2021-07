¡Como cupido! Martha Higareda practica extremo deporte y causa revuelo en Instagram

Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda no deja de sorprender a sus fans al demostrarles en redes sociales lo multifacética que resulta ser.

Recientemente, dejó asombrados a propios y extraños al mostrar imágenes en las que aparece haciendo algo muy alejado de la actuación.

Higareda dejó ver que cumplió su mayor sueño, pues practicó por primera vez tiro con arco, luego de que deseó hacerlo durante muchos años.

Desde su cuenta de Instagram, Martha publicó un video en donde se ve tirando con un arco: "Qué deporte tan increíble. El enfoque, el entrenamiento... me encanta", comenzó en la publicación.

Por muchos años quise practicar este deporte y hoy el sueño se hace realidad...Ayer fue mi primera vez usando arco y flecha. Completamente en el momento, sin distracciones, enfocada. Me encantó este deporte. Maybe I’m hooked for life (quizá estoy enganchada de por vida)", concluyó.