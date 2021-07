"Como si me importara": Con pésima actitud, Yuridia responde a sus fans ¡y dejan de seguirla!

Ciudad de México.- La talentosa cantante Yuridia ha transformado su carrera en una ola de polémicas debido a sus frecuentes apariciones en diversos medios de comunicación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La famosa intérprete de Amigos no, por favor se mantiene muy activa en sus redes sociales donde, además de compartir detalles y novedades de su vida profesional, también se toma el tiempo de interactuar con sus fanáticos.

Recientemente, la novia de Matías Aranda tuvo a bien responder una caja de preguntas por medio de su cuenta de Instagram, en el que pidió a sus seguidores escribir alguna experiencia que los haya desilusionado.

Lo que causó controversia fue la retroalimentación que recibió un usuario que mencionó como gran desilusión "que TV Azteca hiciera ganador a Erasmo Catarino" y no a Yuridia.

Güey, ¿te digo algo? a mi me hizo muy feliz porque estaba aterrada, no quería ganar porque si no, tenía que hacer pancho. Imagínate que me tirara al piso a llorar, como si me importara", respondió la artista.