Revelan alarmantes detalles del estado de salud del actor Sammy Pérez': "Tuvo una recaída"

Ciudad de México.- Hace un par de días, trascendió la noticia de que el querido actor Sammy Pérez habría ingresado al hospital por complicaciones del Covid-19.

Hasta ese momento, el comunicado emitido por la empresa que lo representa, señalaba que el famoso se encontraba delicado pues había llegado al hospital con muy poca oxigenación, por lo que pidieron la colaboración de sus seguidores en redes sociales para orar por su salud.

Sin embargo, hace unos minutos, su representante Erick de Paz volvió a emplear la cuenta de Instagram de Samuel para brindar nuevos detalles de su evolución.

Desafortunadamente, por medio del video publicado, De Paz informó que el actor de La Familia Peluche no mejoró si no todo lo contrario, su salud empeoró durante la madrugada.

"A las 10, le pusieron otro aparato, agotando recursos... bueno, la última noticia a mediodía fue que Sammy aceptó este aparato, aún no está bien pero digamos que está estable, dentro del panorama delicado en el que se encuentra y pues, no toca más que esperar a ver cómo Sammy evoluciona".

El doctor me mencionaba que ahorita se tiene un punto muy complicado, estamos en una cuerda floja como él lo decía. Si él (Sammy) tolera este aparato y logra reaccionar, yo creo que, en unas horas, su cuerpo lo va a reflejar y obviamente es de estar en constante monitoreo en los próximos días...si en caso no logra tolerarlo, no hay más recurso que sedar y entubar, y me dice que estamos a la espera de lo que pueda pasar...", reveló.