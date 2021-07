¿Se pasó de cirugías? Anette Cuburu muestra cómo lucía en su juventud antes de Televisa y TV Azteca

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Anette Cuburu de nueva cuenta está dando de qué hablar en las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió una fotografía del recuerdo en la que muestra cómo lucía en su juventud.

Pese a que llegó a ser considerada como una de las presentadoras favoritas de la televisión, actualmente la originaria de Mexicali no pasa por el mejor momento de su carrera pues su participación en el programa Venga la Alegría y otros proyectos de TV Azteca siempre la mantienen en la crítica del público.

Hace algunas horas Cuburu aprovechó su cuenta oficial de Instagram para invitar a sus seguidores a cumplir sus sueños y mostró una vieja imagen en donde ella tan solo es una adolescente que se moría por irse a la Ciudad de México para comenzar su carrera.

Anette aparece posando con jeans, una playera blanca y blazer, el cabello castaño y suelto y una banda roja, además que llevaba los labios pintados de rojo y varios besos en el rostro.

Me encanta este #tbt tenía 14 la edad que ahora tiene mi hija... me urgía que me quitaran los brackets para venirme ya a la CDMX a perseguir todos mis sueños que afortunadamente y gracias a dios y mucho esfuerzo hoy son una realidad", escribió Anette al recordar cómo soñaba antes de llegar a Televisa.