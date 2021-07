¡Talento oculto! Luisito Comunica sorprende a sus fans con su habilidad musical

Ciudad de México.- Luisito Comunica demostró que no solo es fenomenal para el manejo de la cámara con la que documenta un sinfín de viajes por todo el mundo, sino que también tiene un talento musical oculto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de breves videos que publicó en la sección de historias en Instagram, el influencer compartió con sus fans sus habilidades para tocar el piano. En cuestión de segundos, 'El Pillo' se sentó frente al instrumento y con la mirada concentrada deleitó al público virtual con una pieza.

Tenía años sin tocar un piano y es loco porque yo era bueno. A ver no era un prodigio, no era un Mozart de nuestra generación, pero sí era relativamente bueno.

El contacto después de algún tiempo alejado del objeto de cuerda percutida le hizo reflexionar acerca de la práctica, pues de no hacerlo "te oxidas y se te olvida".

Por ello, Comunica instó a sus seguidores a no abandonar los hobbies ya que "no está chido perder ese tipo de habilidades". Finalmente, se lamentó por no poder tocar como antes.

Fuente: Instagram @luisitocomunica