"Yo no comía": Natalia Téllez se sincera sobre doloroso padecimiento de trastorno alimenticio

Ciudad de México.- Sin reservas, Natalia Téllez se sinceró sobre un difícil episodio que atravesó cuando era adolescente y se relaciona con los estándares de belleza y la presión por alcanzar una imagen corporal definida.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En una de las entregas del programa Netas Divinas, la conductora recordó que cuando tenía 15 años un factor decisivo para envolverse en un trastorno alimenticio fue la pérdida de su mamá, hecho doloroso que detonó en depresión y abandono de alimentos.

Cuando fallece mi mamá tengo 15 años, (tuve) una depresión… Al final yo no comía, en general no comía. Entonces yo recuerdo verme en el espejo después de unas semanas y dije: 'Ah, me veo exactamente como las niñas de las revistas', o sea, a los 15 yo creo que no comes bien una semana y bajas un montón de peso, recuerdo conscientemente sentirme bien".