¡Acabó en psiquiatría! Desde la cárcel, actor de Televisa que 'abusó' de su hija explota: "Me traicionó"

Ciudad de México.- El actor de Televisa Héctor Parra, preso desde hace más de un mes por presunto abuso sexual contra su hija menor, mandó un contundente mensaje desde la cárcel a Alexa Parra y a Sergio Mayer.

El programa de espectáculos de TV Azteca Ventaneando interrogó al histrión a través de un cuestionario que se le hizo llegar por medio de su abogado, el cual Héctor contestó de puño y letra desde la celda en la que está recluido.

En primera instancia, el actor aprovechó la ocasión para hacerle llegar un mensaje a su hija Alexa, fruto de su relación con su expareja Ginny Hoffman.

En tus manos esta hija mía acabar con esta farsa en la que todos perdemos, te suplico busques en tu corazón, honestidad, fuerza y valores morales que estoy seguro hay dentro de ti. Te he amado, te amo, te amo y te perdono".

Posteriormente, el actor recordó el momento de su detención y lo que ha padecido desde que ha estado privado de su libertad, pues asegura que hasta terminó en psiquiatría.

Dolores de cabeza, contracturas por estrés, diarreas, insomnio, un resfriado por enfriamiento que hasta ahora no terminan de desaparecer, bajas de presión, se me ha atendido en tiempo y forma, de igual manera me apoyan en psiquiatría".