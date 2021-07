Ansiedad y críticas: El duro proceso de Fernanda Castillo por la lactancia materna

Ciudad de México.- La leche materna es el principal componente de la dieta del bebé y teje una conexión entre madre e hijo, tanto a nivel físico como emocional, y aunque el momento es especial, poco se habla de los obstáculos que ambos atraviesan, pero Fernanda Castillo ha roto el silencio y se aventuró a narrar su experiencia que no ha sido del todo dulce.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"¿Por qué nadie me salvó?": Fernanda Castillo advierte a su hijo para cuando sea grande

"No podía entenderlo, aún no lo entiendo": Fernanda Castillo se expresa de la comunidad LGBT

Obstrucción del conducto lácteo, grietas, rechazo del pecho y cólicos son algunos de los "problemas" más comunes; en el caso de la protagonista de El señor de los cielos, tuvo que enfrentarse a la poca producción de alimento.

La actriz mexicana confesó que el contratiempo surgió a raíz de que la internaron varios días por una complicación médica, pues antes de este momento, su lactancia era "perfecta".

Siempre comparto que, en esos momentos difíciles, el deseo de alimentar a mi bebe y tenerlo cerca fue lo que me sacó adelante pero el problema fue que al regresar a casa después del shock la producción de mi leche casi había desaparecido. Ahí comenzó un proceso super rudo del que solo salí adelante porque creo que soy muy terca : meses de relactar (horas con una botellita y sondas para alimentar a Liam), obstrucciones en el pecho, problemas en la espalda, ansiedad por no saber si estaba alimentando bien a mi bebe, críticas, sentir que solo vivía para sacarme leche?? un revoltijo de subes y bajas que hoy, 7 meses después , he conquistado y agradezco porque por fin estoy disfrutando al máximo poder compartir y regalarle esto a Liam".