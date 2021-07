¿Fue infiel con un hombre? Actriz de Televisa habla de su divorcio; su esposo confesó ser bisexual

Ciudad de México.- La exTimbiriche y actriz de Televisa Mariana Garza se sinceró con el periodista Gustavo Adolfo Infante y reveló todo sobre su separación del también actor Pablo Perroni, cuya preferencia sexual salió a la luz durante su divorcio.

En el programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión, Garza habló de por qué se separó del actor de 46 años, quien es bisexual.

Porque pues... él decidió que ya no quería estar conmigo porque desde que lo conozco sé que es bisexual. Había tenido unas parejas que yo conozco y decidió que ya no estaba funcionando y que no pasaba lo que sucedía cuando nos casamos".

Infante le preguntó si fue complicado lidiar con el hecho de que fuera bisexual, a lo que Mariana respondió:

No, nunca. Hay muchas cosas que no entiendo porque claramente me gusta una cosa (...) Sentir atracción y enamorarte de un hombre y una mujer no lo he experimentado pero lo respeto, lo acepto. No me causa ningún conflicto... moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo".

Además, agregó que con lo que sí tiene un problema en una relación es con ser infiel, manifestando:

No estoy de acuerdo con la infidelidad. No hay manera, no se vale. Yo no creo que te puedes enamorar de varias personas. Creo que te puedes enamorar de una y sentirte atraído por otra pero, no se vale, en mi libro no se vale".

Recapacitando sobre lo que sucedió en su matrimonio, comentó que para ella "el amor puede durar lo que cada quién esté dispuesta a hacer que dure", asegurando que es "un trabajo diario, una convicción, un compromiso".

Finalmente, reconoció que al empezar su relación, siempre tuvo presente que él le podía ser infiel con una mujer o un hombre: "Cuando nos dimos cuenta que estábamos enamorados y que queríamos estar juntos fue muy bonito y decidimos sabiendo que... te lo voy a decir como es. No me importa lo que opine la gente... normalmente entras en una relación sabiendo que estás en riesgo de que puedan serte infiel, que puede dejar de estar enamorado de ti".

Entré a esa relación sabiendo que se podía enamorar de otra persona, una mujer o un hombre", dijo.

Garza y Perroni duraron 11 años juntos y tienen una hija en común. La actriz negó que la hubiera engañado, asegurando que son "muy buenos amigos", pues reveló que no le interesa tener una expareja con la que no puede hablar, como el padre de su primera hija.

Sigue siendo mi mejor amigo porque hay respeto y somos socios".

Cabe recordar que fue en 2019 que la revista TVNotas publicó que Perroni presuntamente le había sido infiel a su esposa con otros hombres por lo que ambos salieron a dar la cara e informaron que sí se estaban divorciando, pero no por la sexualidad del actor.

Durante una conferencia de prensa entonces, el actor desmintió haberla engañado pero habló orgulloso de su preferencia sexual.

Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Estamos en 2019", declaró Perroni.

