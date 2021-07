¡Lo hizo pedazos! Conductora de 'Sale el Sol' humilla a conductor por 'vicioso'; él deja el programa

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 19 de julio se vivió un momento de tensión en Sale el Sol luego de que la periodista de espectáculos Ana María Alvarado hiciera un denigrante comentario hacia su compañero de programa, Poncho Vera.

Todo ocurrió cuando el elenco del matutino de Imagen TV se encontraba divirtiéndose en la sección de Trapitos al Sol y la conductora hizo una desafortunada broma en contra del famoso presentador.

Al estar hablando sobre caídas, Ana María cuestionó a Poncho si no había vuelto a caer en el alcoholismo y este comentario no le agradó para nada.

No ¿sabes qué Anita? ahora sí me ofendiste, ¡con eso no se juega!", dijo Vera y abandonó el set.