¡Pánico en Televisa! Tras casi morir de un infarto, famoso actor es hospitalizado de urgencia

Ciudad de México.- El actor de Televisa Alexis Ayala encendió las alarmas al revelarse que fue hospitalizado de emergencia a tres años de haber sufrido un infarto que casi el cuesta la vida.

El histrión tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital debido a que sufrió un desgarre de un tendón en el hombro, por lo que tuvo que ser revisado por un doctor para descartar algún problema mayor.

Desde la sala de urgencias, el actor compartió imágenes en el hospital mientras está sentado en una cama. Ayala comentó que estaba sufriendo fuertes dolores, por lo que decidió acudir a atenderse.

En las imágenes que subió a través de su cuenta de Instagram, se puede ver su hombro inflamado y color rojo. Médicos tuvieron que ponerle un parche y le realizaron algunos exámenes para descartar otra cosa más seria.

El actor no ha dicho más sobre su estado de salud desde que publicó esas imágenes, por lo que se desconoce cuál fue el origen de su dolor.

Aún así, usuarios expresaron su preocupación y están a la espera de que el actor dé más declaraciones, ya que no es la primera vez que da un susto por su salud.

Cabe recordar que el reconocido villano de telenovelas de 55 años, quien desde hace unos meses atraviesa un difícil divorcio, ha estado a punto de morir dos veces en su vida, siendo la última hace apenas tres años por un infarto.

"He estado dos veces a punto de morir. La primera fue en el '92 por la tiroides, estuve gravísimo en el hospital, ahí paro respiratorio y al final me pudieron sacar, pero estaba muy joven y no lo entendí como era", recordó Ayala hace unos días en el programa de Unicable Faisy Nights.

El último fue hace tres años, estábamos en Acapulco y sabes que te está dando un infarto (...) me dieron todos los síntomas, vomité, se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de un lado, el brazo se me empezó a torcer y al final era como un trapo", relató.

