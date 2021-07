¡Qué polémico! Pepe Aguilar promete 'correr' a sus trabajadores que no se vacunen: "Ignorantes"

Ciudad de México.- El reconocido intérprete mexicano Pepe Aguilar desató tremenda controversia en las redes sociales debido a que confesó estar totalmente en contra de las personas antivacunas y hasta advirtió que 'correrá' a sus empleados que no se vacunen contra el Covid-19.

El intérprete de Prometiste compartió un nuevo video en su cuenta oficial de Instagram en donde tacha de "ignorantes" a quienes creen en teorías de conspiración acerca sobre el origen del fármaco que combate al coronavirus.

La gente se sigue muriendo, no digan tarugadas, que no es por el Covid que es una conspiración, yo creo que tenemos cabeza (para pensar), se me hace una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia", dijo visiblemente enfadado.