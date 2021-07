¡Sin pelos en la lengua! Actriz de Televisa destroza a AMLO y la humillan: "Cállate priísta"

Ciudad de México.- La polémica actriz de Televisa Carmen Salinas estalló ante la prensa por la difícil situación social y política que se vive en Cuba, aprovechando para arremeter contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el programa matutino Hoy Día de Telemundo, Salinas primero reveló que la también productora estará involucrada en los Oscar, porque es parte del Sindicato de Actores Americanos, lo que le permite votar en la premiación de los SAG y hasta en los Premios de la Academia.

Posteriormente, Salinas dejó muy claro su apoyo para aquellos que protestan contra el régimen en Cuba, pero se expresó preocupada de que México termine como la isla.

Con un claro ataque al mandatario morenista, la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó:

Eso va a pasar aquí.... ya son más de 60 años de dictadura y a mí me duele mucho la gente de allá que pase hambre y que no tiene medicinas. Tampoco aquí hay medicinas, lo que más coraje me da es para los niños con cáncer".