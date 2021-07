¿Teme batalla legal? Manuel José podría ser demandado por presentarse como el hijo de José José

Ciudad de México.- Luego de que el hijo de 'El príncipe de la canción', José Joel, emitiera una fuerte declaración al decir que "la caca se va juntando", en clara referencia a Manuel José y Sara Sosa, los medios entrevistaron al colombiano para obtener su opinión sobre estas palabras.

Al respecto, el intérprete de Ángel y Mujer criticó la forma de expresión que emplea el primogénito de José José, misma que calificó de grosera y desagradable.

Asimismo, aseguró que no le afectan las palabras que se digan en su contra, pues prefiere enfocarse y tomar aquellas que provienen desde el cariño, por ejemplo, aquellas que le dedica su público.

Eso a mí no me interesa, porque uno toma las palabras depende de quien vengan, y yo me quedo con todo lo bonito que dice mi público, que realmente vale muchísimo más que todas esas tonterías que expresan, simplemente por llamar la atención".

Por último, la prensa también lo cuestionó acerca de la posible batalla legal que José Joel iniciaría debido a que el cantante se presenta en sus presentaciones musicales como el hijo del intérprete de El triste, situación que Manuel desmintió.

Yo utilizo mi marca, que es Manuel José, que la pueden ir a verificar aquí en los derechos de autor. Nunca lo he hecho, esa no es preocupación, así que ese no es el tema a tratar, esa no es la profundidad del asunto", concluyó