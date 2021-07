Belinda manda tajante mensaje en redes ¿a Lyn May por destrozarla?: "Baja de la nube no eres Gokú"

Ciudad de México.- Hace algunas horas la querida estrella pop Belinda desató tremendo revuelo en las redes sociales luego de escribir un polémico mensaje en el que estaría mandando una indirecta y ya se comienza a especular para quién estaría dirigido.

Hace unos días la intérprete de Amor a primera vista fue severamente criticada por la vedette mexicana Lyn May, quien aseguró que la rubia era una persona "gris", "flaca" y hasta señaló que no cantaba bien.

No me hables de Belinda porque no me gusta. Está muy flaca y canta feo. No me gusta", declaró hace unos días.