¿De luto? Juanpa Zurita escribe emotiva despedida en redes: "Estabas adelantado a tu época"

Ciudad de México.- Juanpa Zurita ha dado de qué hablar en los últimos días tras un video que lo captó ingresando al hospital y, ahora, con un emotivo mensaje de despedida a su antiguo estilo de cabello.

El influencer había sometido a votación la decisión de cortarse el cabello semanas atrás, por lo que a nadie le sorprendió verlo con su pelo renovado, un poco menos largo de que como solía lucirlo.

El youtuber publicó una fotografía en Instagram en la que echaba de menos sus rizos dorados, a los que él llamó: 'Semi nido'. No obstante, aseguró que algún día regresarían.

Duraste poco querido Semi Nido, la gente no te acepto pero algún día regresarás y cuando lo hagas el mundo estará listo. Eres como Da Vinci, simplemente estabas adelantado a tu época. Y ustedes… que opinaron del semi nido? Que en paz descanse".

Algunos de sus fans no perdieron la oportunidad de apoyarlo al decirle que también les gustaba y apreciaban su peinado. Asimismo, le recalcaron que "todo le quedaba bien".

pls no generalices diciendo “la gente no te acepto” las únicas personas que no lo aceptaron fueron Tere y las de tu equipo ???????".