Horóscopo de tu signo zodiacal: Predicciones de Mhoni Vidente para hoy, 2 de julio del 2021

Ciudad de México.- Entérate de qué te deparan los astros este último día de la semana, viernes 2 de julio del 2021, en el horóscopo de tu signo zodiacal. Mhoni Vidente, la pitonisa más querida de México, te dará sus predicciones para ti en temas de amor, dinero y salud. ¡Toma nota!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries: Día de placer con tu pareja. Si no tienes, pronto llegará el amor. Mejora tu economía. Si quieres avanzar laboralmente, pide ayuda. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

Tauro: Las malas rachas amorosas siempre acaban, ten calma. Etapa de mayor estabilidad económica, ¡aprovecha!. Haz valer tus derechos en el trabajo, no dejes que te maltraten. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Géminis: No hagas sufrir a los demás innecesariamente. Si no te interesa una relación amorosa, exprésalo. Has tenido gastos importantes, ahora toca ahorrar. Enfrentarás los problemas laborales con perspectiva. Bien de salud.

Cáncer: Especialmente receptivo al amor, disfruta al máximo. Mantén la cabeza fría a la hora de ir de compras, es clave ahorrar. Tendencia a errores y descuidos en el trabajo; pero pasará pronto. Dolor en las piernas.

Leo: Si hoy tu relación no se modifica, quizá sea mejor romper por las buenas. Es muy probable que tengas problemas para cobrar dinero. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Cuide su cuerpo, descanse cuando lo necesite.

Virgo: Las relaciones sentimentales paralelas son problemáticas. Si tiene una deuda, es el momento de saldarla. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Su estómago notará los excesos culinarios.

https://t.co/8tKQifmTX2

Predicciones nuevas amigos ? del mes de #Julio — Mhoni Vidente (@mhonividente) July 1, 2021

Libra: El amor trae cosas maravillosas por ti. Las actividades extras te darán grandes beneficios. Medita las propuestas laborales y no te precipites. No dejes de cuidarte aunque se sienta muy bien.

Escorpio: En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Tu economía mejorará por una gran oferta que viene en camino. Ese individualismo desagrada a sus compañeros, sé más sociable. Vigila tus comidas, cuídate más.

Sagitario: Los celos influirán notablemente en la relación con tu pareja. Si tienes una deuda que saldar, es el momento. Tus ideas serán usadas en tu trabajo. Posibilidad de tener problemas intestinales.

Capricornio: Demuestra a la persona que te gusta cuánto la adoras. Las cuestiones económicas son favorables, ¡bien!. Alcanzarás todas tus metas profesionales. Sigue haciendo ejercicio.

Acuario: Preocupación por cuestiones del corazón; todo mejorará. Una ayuda inesperada te ayudará a mejorar tu economía. En el plano profesional, aumento de sueldo. Leves molestias de vejiga o riñones.

Piscis: Conocerás a alguien que tiene mucho que enseñarte. Compra un 'cachito' de la lotería, tendrás suerte. Laboralmente hablando, estás fantástico. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Fuente: Staff