Joana Benedek: La villana de Televisa renunció a la fama y se dedica a esto; así luce a sus 50 años

Ciudad de México.- Sin duda alguna la actriz Joana Benedek fue una de las más grandes y queridas estrellas de Televisa hace varias décadas, sin embargo, hace unos años decidió renunciar a la fama para dedicarse a algo completamente distinto.

Su papel como villana en el melodrama Amigas y Rivales la catapultó a la gloria internacional, pero en el 2011 ella decidió abandonar la industria de la actuación para tratar de formar una familia con su entonces pareja, con quien las cosas no funcionaron y ella comenzó a trabajar como conferencista.

En una reciente plática con la revista TVNotas Joana explicó que su pasión nunca fue la actuación y que en realidad ella siempre había soñado con dedicarse a su carrera psicopedagogía, por lo que ahora es completamente feliz en su trabajo.

Asimismo, Benedek confesó la razón por la que no ha vuelto a las telenovelas, sin embargo, explicó que no es algo que espere con ansias.

A la actuación no he regresado porque no me han ofrecido un papel que me mueva sentimientos y me haga decir: 'Éste es el personaje que siempre quise hacer, porque me mueve la fibra más sensible de mi cuerpo'".