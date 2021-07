Juan Rivera conmociona con mensaje para Jenni Rivera: "Lo que puedo decir es 'lo siento'"

Ciudad de México.- Un día como hoy llegó a la vida la fallecida cantante Jenni Rivera y su hermano, Juan Rivera, la recordó con un emotivo mensaje por medio de sus redes sociales.

En el texto, el también cantante y mánager musical se disculpa por la serie de escándalos que han ocurrido a partir de su muerte; sin embargo, también se muestra agradecido por las enseñanzas que le dejó.

Jenni Rivera cumpliría este viernes 52 años, pero falleció hace nueve años en un trágico accidente aéreo, dejando un gran legado en manos de su familia, mismas que actualmente enfrenta una serie de duras polémicas.

No estoy seguro si la gente en el cielo mira hacia abajo para ver qué está pasando aquí. Ya se ha causado suficiente dolor y sufrimiento aquí, en la tierra, entre Familia, Amigos y Vida. Estás con Dios, ¿por qué querrías seguir viendo cosas que te duelen? ... De cualquier manera, en caso de que mires hacia abajo y todo este lío te haya lastimado, todo lo que puedo decir es que lo siento", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

En la publicación también compartió una foto junto a Jenni, en donde ambos lucen sonrientes, aunque en el texto él explica lo triste que se siente por no tenerla junto a él, evitando que se enoje y que se comporte de forma impulsiva en contra de otros.

El cantante finalmente terminó su discurso con un amoroso agradecimiento y felicitación a la intérprete de Mariposa de barrio: "Hoy en tu cumpleaños, deseo poder darte felicidad y alegría, pero no puedo, lo siento. Hoy te he fallado una vez más. Todo lo que puedo decir es gracias y créeme, lo estoy intentando. Me sentiría como un hipócrita diciendo: Feliz cumpleaños, así que solo diré".

Fuente: Instagram @juanriveramusic