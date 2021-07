¿Lo saca del clóset? Daniel Bisogno exhibe a Carlos Rivera en TV Azteca y él lo humilla en Twitter

Ciudad de México.- Tal parece que el conductor de TV Azteca Daniel Bisogno no sale de la polémica por sus comentarios sin filtro, y esta vez le tocó al exacadémico Carlos Rivera ser el que recibió un singular 'ataque' por su apariencia.

El cantante empleó su cuenta de Twitter para responder a las críticas de Bisogno después de que el conductor de Ventaneando criticara sin piedad la apariencia de sus cejas.

En Twitter, algunas de las fans de Carlos no paraban de defender a su ídolo, por lo que Bisogno replicó:

Sin embargo, el cantautor no perdió la oportunidad de contestarle al periodista y con una imagen de su infancia en la que aparece posando de frente hacia la cámara con un suéter rojo comentó:

Mi querido Dani, aunque no lo creas NUNCA me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño. No me encanta que esté tan arqueada y delineada pero así es. ¡Qué le vamos a hacer! Jajajaja, te abrazo con cariño".