¡Otro problema en el aeropuerto! Por esta razón le niegan el paso a la UE a Luisito Comunica

Estambul, Turquía.- Luisito Comunica acostumbra a estar muy activo en redes sociales y en las últimas horas lo ha estado todavía más con múltiples videos que documentan su paso por Estambul, donde quedó asombrado por la estructura del aeropuerto, pero también porque le negaron el paso a su papá por estar vacunado con Sinovac.

El influencer que acostumbra a emprender aventuras por los rincones del mundo suele vivir experiencias agradables, pero en algunas ocasiones se tropieza con inconvenientes que le dejan un mal sabor de boca. Como aquella vez que se quedó atrapado en Bangladesh, o bien, cuando un policía mexicano lo multó por grabar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Una vez más, se ve envuelto en una situación incómoda, pues las autoridades no permitieron que su papá ingresara a la Unión Europea, pues recordemos que en esta zona solo admiten turistas inoculados con Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Mi papá tiene la vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa; no la aceptan, Sinovac. Entonces sepan que no sirve para viajar, literal nos rebotaron. Nos dijeron no pueden ir a Europa. Bueno irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea. Nos quedaremos en Turquía. Ése no es el problema, sepan que si ustedes se pusieron Sinovac no pueden viajar. No sirven", narró el youtuber.