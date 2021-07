¡Pleito familiar! Juan rivera arremete contra su hermano Lupillo: "Que diga las cosas como son"

Ciudad de México.- Juan Rivera no se anda con rodeos y tras los señalamientos de Lupillo Rivera en su contra, el hermano menor de Jenni Rivera vuelve a la batalla con una nueva advertencia para su hermano mayor.

"Todo esto se pudiera haber solucionado con mi carnal si simplemente se hubiera sentado a hablar conmigo unas cosas que quedaron pendientes, me dice que no me merezco ninguna cita ni que hable conmigo. No hay bronca nomás que diga las cosas como son", declaró Juan a través de una transmisión en vivo en sus redes.

Cuando mi carnal arregle las cosas conmigo, pararán; mientras no las arregle, no pararán", dijo.

Esta nueva advertencia llega después de que Lupillo aparentemente se aliara con los hijos de la fallecida cantante en un pleito que estos sostienen con su tía Rosie Rivera sobre las finanzas de la empresa de Jenni.

De acuerdo a Juan, quien respalda a Rosie en la riña familiar, tras más de ocho años de la ausencia de Jenni, su hermano mayor finalmente se acordó que sus sobrinos son huérfanos y por años olvidó ese detalle cuando realizó negocios para su propio beneficio.

"Le preguntaron qué pensaba de lo que estaba sucediendo con mis sobrinos. Qué feo, pero él dijo que no había lados, pero que mis sobrinos no tenían mamá y papá y él tenía que apoyarlos y tenía que enseñarles cosas de la vida. Estoy de acuerdo, es nuestro deber", explicó Juan en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Ahora, yo me pregunto: ¿Desde cuándo mis sobrinos no tienen mamá y papá? No tienen mamá y papá desde diciembre 9 del 2012 . ¿Hasta ahora se le ocurrió a mi carnal apoyarlos? Porque hay una lista de cosas, no que yo voy a decir, que él hizo . Mi carnal no dice las cosas como son", recalcó.

Juan repasó una lista de las acciones que le atribuyó a Lupillo, explicando cómo el controversial 'Toro del corrido' ha aprovechado momentos claves para ir en contra de su familia. El productor y cantautor dijo que su hermano quebrantó su promesa al lanzar el tema Yo te extrañaré en el funeral de Jenni a pesar de haber dicho que jamás saldría al público.

Él le prometió a mis sobrinos que esa canción nunca iba a salir, que la grabó nada más para ellos", explicó Juan. "Mis sobrinos se enojaron bien gacho. ¿Tenían padre y madre en ese momento o no? Hay que proteger a los niños, eso dice hoy".

Fuente: People en Español