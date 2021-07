"Protegen a un violador": Daniela Berriel estalla; dio el perdón a Gonzalo Peña, actor de Televisa

Ciudad de México.- La joven actriz y conductora Daniela Berriel dio una conferencia de prensa hace algunas horas para ofrecer una actualización sobre su caso de abuso sexual en el que está involucrado el famoso actor, Gonzalo Peña.

La egresada del Cefat acusa a un hombre llamado Eduardo Ojeda de abusar sexualmente de ella durante unas vacaciones en Acapulco. Pese que el presunto agresor fue detenido, al poco tiempo quedó libre y ahora ella denuncia irregularidades de las autoridades.

El Gobierno de Guerrero me está demostrando que protege a un violador a un claro violador, tengo muchas pruebas", expuso la presunta víctima muy molesta.

Asimismo, Daniela explicó que decidió darle el perdón al actor de Televisa, quien presuntamente estuvo en la misma habitación al momento del abuso, para que regresara a México a declarar a su favor, pero esto no ha sido posible.

Le estoy otorgando un perdón a Gonzalo Peña, ya lo tengo de testigo, pero no le están dando la libertad de declarar en presencia, eso obviamente obstaculiza el proceso".

Los abogados de Berriel señalaron que solicitaron que se eliminara la orden de aprehensión en contra de Peña y aunque su petición fue aceptada, al siguiente día la revocaron.

Claro que tengo miedo, pero si algo me llega a pasar me voy como una mujer digna, me voy como una mujer orgullosa pero claro que pido una protección", declaró Danny.