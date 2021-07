El Recodo se desintegra: Hijo de Cruz Lizárraga y líder de la banda abandona la agrupación

Ciudad de México.- El ahora, único líder de la anda El Recodo, Poncho Lizárraga, hijo de don Cruz Lizárraga, confirmó recientemente la salida de su hermano Joel Lizárraga de la agrupación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En una entrevista para El Gordo y la Flaca, Poncho aclaró los rumores que venían arrastrando desde hace meses y reveló que Joel ya no se encuentra trabajando junto a él como músico, sin embargo, continúa trabajando para la empresa.

View this post on Instagram

Tanto él como la empresa creen que lo mejor es estar abajo haciendo otras cosas para poder continuar, porque no sabemos cuánto vaya a durar la cuestión de la pandemia. Como músico no está con nosotros, él ya no está como integrante de la Banda El Recodo", dijo el ahora único líder.