Golpe a Pepe Aguilar: Ángela Aguilar se separa de su familia y 'traiciona' a la dinastía Aguilar

Ciudad de México.- Ángela Aguilar dejó en shock a usuarios al confirmarse una noticia que significaría dejar atrás a su padre Pepe Aguilar y a su hermano Leonardo por una fuerte razón. ¿Hay problemas en la dinastía Aguilar?

En el programa de espectáculos Ventaneando, confirmaron que la intérprete de apenas 17 años decidió emprender su primera presentación en solitario luego de haber estado en conciertos junto a su familia durante el 2021 con el espectáculo 'Jaripeo Sin Fronteras'.

La joven integrante de la dinastía Aguilar está más que lista para conquistar La Arena Ciudad de México en solitario", escribieron.

Todo parece indicar que la talentosa joven tomó la decisión de 'traicionar' a su familia al separarse totalmente del espectáculo que habían hecho juntos, sin embargo, no en el mal sentido, pues la dinastía Aguilar ha demostrado estar más unida que nunca.

Y esque seguramente sus dos grandes compañeros le dieron su bendición a la intérprete de éxitos como Dime cómo quieres, el cual comparte con Christian Nodal, para el éxito que se avecina.

Aunque muchos usuarios reaccionaron de forma positiva en redes sociales a la noticia, otros criticaron a la familia por las recientes declaraciones del padre de Ángela, Pepe Aguilar.

El cantante arremetió en Instagram contra aquellos que no quieren vacunarse contra el Covid-19, asegurando que si alguno de sus colaboradores no está vacunado, no quiere que trabaje con él.

"Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros... en este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas se me hace, con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba donde empieza el mío", dijo.

Mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado".

Así fueron algunas reacciones de internautas a la noticia de que Ángela se va a deslindar por un tiempo de los shows familiares.

Qué onda con esta familia tan mam... su padre quiere que todo mundo se vacune y estos haciendo conciertos para que los vayan a ver y la gente no se ha vacunado".

Sí, toda la familia son grandes cantante pero no tienen humildad mejor ayuden o donen".

No bueno... lo que dijo su papá por favor, primero que eduque a su hijo".

No sé si le alcanzará para un concierto sola".

Fuente: Instagram @ventaneandouno y @angela_aguilar_