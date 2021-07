Por primera vez: Novia de Sammy Pérez revela detalles de la salud del actor: "Yo lo vi mal"

Ciudad de México.- En medio de la trágica situación por la situación del actor Sammy Pérez, quien se encuentra hospitalizado de gravedad por el Covid-19, su prometida, Zuleika Garza, habla por primera vez al respecto.

La pareja del famoso reveló recientemente cómo fue que se enteró que se enteró de su contagio por lo que se encuentra aislada en casa y, además, señala que fue ella quien llevó a Sammy al hospital, pese a que él se resistía.





Comentó que durante los primeros síntomas le habían dado un mal diagnóstico hasta que lo llevó, casi a la fuerza, a otro médico en donde le detectaron Coronavirus:

Fue hace tres días cuando yo lo vi mal y decidí llevarlo aunque él no quería".

"Porque ya le habían dado un diagnóstico y habíamos ido a 'Similares' porque pensamos que era tos normal. Y pues no se veía mal, la verdad".

Y cuando yo lo vi mal, le dije que fuéramos. Él no quería y yo lo llevé a la fuerza y pues ahí se descubrió que tenía covid con la prueba", agregó la pareja de Sammy.

Sobre el proceso de intubación, externó que el comediante se encuentra estable y que aproximadamente esperan que esté así dure cinco días: "El doctor me comentó que está estable hasta el momento, su oxigenación está muy bien en sus pulmones, con alrededor de 80 y 90 de oxigenación", comentó.

Y sobre el tema económico comentó que ella no quiso involucrarse en las donaciones para el hospital, para evitar dimes y diretes: "Aunque el monto a pagar sí es fuerte: En el hospital me dieron un aproximado, más o menos, de una semana me comentaron que era de, si estaba una semana eran 250 mil pesos más o menos", aseguró.

Es un paciente delicado, como me comentó el doctor, pero pues, esperemos que, los milagros existen, yo creo mucho en Dios", concluyó.

