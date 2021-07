"Se merece un cachetadón": Destrozan a Lalo Mora y lo llaman "viejo puerco" por besar y tocar a fans

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre del intérprete mexicano Lalo Mora ha causado revuelo en las redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece besando en la boca a sus fans y hasta 'metiéndoles' mano por debajo de la ropa.

A través de distintas plataformas y redes sociales como Instagram se viralizó una grabación en donde el intérprete de Mi casa nueva aparece dentro de una camioneta mientras varias seguidoras se acercan a tomarse fotos con él.

Durante el programa Sale el Sol, los conductores se le fueron a la yugular al cantante de regional mexicano por aprovecharse de su fama para acosar a estas mujeres, que si bien no lo detuvieron, esto no confirma que estaban de acuerdo.

Qué barbaridad, nos indignó mucho este video, permite que solo las mujeres se acerquen a tomar una foto, todavía se relame los bigotes, ay no no, qué coraje me dio ", comentó Ana María Alvarado.