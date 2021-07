"Sinvergüenza, rufián": Kaffie y elenco de 'Sale el Sol' destrozan a Larry Ramos y a Ninel Conde

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 20 de julio el elenco de Sale el Sol se le fue a la yugular tanto a Ninel Conde como a Larry Ramos por la polémica que enfrentan actualmente ahora que él está bajo arresto domiciliario en Miami.

La primera en expresar su molestia contra el 'Bombón Asesino' fue la periodista Joanna Vega-Biestro, quien la criticó duramente por decir que un paparazzi la estaba acosando y exhibió lo que sería la verdad detrás de esta situación.

Los captaron en el Aeropuerto y recordemos que Larry tiene restricciones, como no acercarse al aeropuerto, él no se puede acercar, no es cierto, lo que pasa es que demostraron que Larry estaba fuera de la demarcación, esa era su molestia", comentó la conductora.