Transfieren a Harvey Weinstein de NY a Los Ángeles; enfrentará 11 cargos de abuso

Los Ángeles, Estados Unidos.- El producto caído en desgracia Harvey Weinstein, fue transferido la mañana de este martes 20 de julio de Nueva York a Los Ángeles, donde deberá enfrentar cargos de violación y agresión sexual que podrían llevarlo a una sentencia de 140 años de prisión.

Desde hace tiempo, fiscales de Los Ángeles han buscado que se transfiriera al temido productor por cargos de agredir a cinco mujeres en esta ciudad y Beverly Hills entre 2004 y 2013, por lo que la mañana de este martes lograron subir a Weinstein a un avión federal equipado para manejar sus problemas médicos.

Weinstein fue acusado en California en una denuncia penal antes de ser acusado por un gran jurado, y se enfrenta a 11 cargos de violación y agresión sexual, que podrían conllevar una sentencia máxima de 140 años.

Sus abogados habían estado luchando contra su extradición, alegando que no debería ser trasladado de su prisión actual en Nueva York debido al tratamiento médico en curso, sin embargo, la asistente del fiscal alegó que no hay razón para creer que el procedimiento médico no pueda realizarse en Los Ángeles.

Fuente: Daily Mail