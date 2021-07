VIDEO: ¿Lo golpeó? Actor de Televisa enfurece contra reportero en TV Azteca: "Me estas atacando"

Ciudad de México.- El galán de Televisa Horacio Pancheri se molestó tanto con un reportero en un encuentro con la prensa que hizo recordar el polémico incidente en el que el actor Eduardo Yáñez enfureció y 'cacheteó' a uno por incomodarlo.

El argentino se mostró bastante enojado con un reportero que le recordó la filtración de sus imágenes íntimas y las comparó con el caso legal que enfrenta la youtuber YosStop, presa por pornografía infantil.

Durante su encuentro con la prensa en un evento en Guadalajara, el ex de Marimar Vega no pudo contener su incomodidad ante la relación de su caso con el de la influencer y así respondió:

Me estás atacando , y ese tipo de preguntas que hacen ustedes, yo estoy acá parado por respeto (...) si está mal lo que le pasó a esta niña, pues ojalá que la gente que estuvo involucrada en esto recapacite; no vi su programa para enterarme de esto que está pasando, perdón".

No obstante, la situación no pasó a mayores y el actor argentino simplemente dejó en claro que, a pesar de la situación que vivió, seguirá disfrutando de su sexualidad sin restricciones.

Sigo haciendo lo mismo, igual que tú, si me siento restringido a una red social, no tengo vida. Comparto mi vida, y a quien le gusta bien y al que no, también".