VIDEO: ¿Por qué no aparecía? Eugenio Derbez se pronuncia sobre la salud de Sammy Pérez

Ciudad de México.- Preguntas insistentes acerca del estado de salud del comediante Sammy Pérez inundaron las redes sociales de Eugenio Derbez, quien durante el fin de semana compartió fotografías en las que se le ve sonriente, felicidad que sus seguidores no dudaron en criticar por no preocuparse de su colega que lo acompañó en XHDRBZ y La familia peluche.

Ante los comentarios, el esposo de Alessandra Rosaldo rompió el silencio y aclaró la postura que ha tomado con respecto a la hospitalización de emergencia por coronavirus de Sammy.

En este sentido, el productor mexicano explicó a sus seguidores que ha estado al pendiente de su compañero desde el primer día que se enteró de las complicaciones. En ese momento, Derbez se contactó con la familia de Pérez, así como al personal del nosocomio para saber en qué podía ayudar.

He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy que por qué no aparezco. Aquí estoy, desde el primer día mandé a varias personas del equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita".