Famoso revela por qué dejó TV Azteca y 'VLA' tras ser exhibido por "vender droga": "Estoy deprimido"

Ciudad de México.- Rey Grupero, quien fuera novio de la actriz Cynthia Klitbo, se ha mantenido en medio de la polémica durante los últimos días por su participación en un reality TV Azteca y más después de que Alfredo Adame lo señalara como vendedor de droga.

En días pasados el polémico actor y conductor aseguró que el influencer y youtuber se dedicaba a distribuir "piedra" en los antros.

Al siguiente día de esta fuerte declaración, Rey debía de presentarse en el escenario de ¡Quiero Cantar! junto a Curvy Zelma pero no lo hizo. La mañana de este jueves realizó una videollamada a Venga la Alegría para confesar por qué abandonó el concurso.

Rey Grupero mencionó que aunque le encantaría estar dentro del show, no puede debido a que sufre problemas mentales que lo desestabilizan. Además, señaló que él ya había advertido a la producción sobre su padecimiento.

Sé que no hay pretexto ni excusa, lo que se ve no se juzga, traté de hacerlo, raté de ir pero ya no me voy a quejar de mi depresión".