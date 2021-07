¡Golpe a Chapoy! Tras dejar TV Azteca por Televisa, exacadémico revela que Bisogno lo tocó en fiesta

Ciudad de México.- Hace algunos días el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV sacó a la luz que Daniel Bisogno habría tenido un amorío con el exacadémico Raúl Sandoval, sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados pues ahora el cantante confesó que en realidad fue acosado por el conductor de Ventaneando.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de una entrevista exclusiva con el programa Chisme no Like, el ahora participante del reality Guerreros 2021 en Televisa confesó cuál fue la verdadera razón por la que se acabó su amistad con el colaborador de Pati Chapoy.

Primero, esto es muy raro, porque los chismes que a mi se me achacaban antes de casarme eran de mujeriego, en primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay... pero yo no soy gay y aunque fuera gay, créeme que la última persona en que me fijaría sería Bisogno, por todo lo que he visto de él como ser humano", confesó.

Sandoval, quien ahora es esposo de Fran Meric quien a su vez es exnovia de Daniel, fue muy claro al revelar que en una ocasión 'El Muñe' trató de sobrepasarse con él y lo tocó indebidamente.

Yo valoraba mucho la amistad de Bisogno, él siempre me apoyaba... yo valoraba mucho esa parte, me invitaba a reuniones, yo me sentía apreciado, valorado... y en una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mi... pues me tiró un agarrón de nueces (tocar los testículos) con la mano media escondida", declaró el axalumno de La Academia.

Raúl explicó que llegó a pensar que se había golpeado con algún objeto, sin embargo, Bisogno volvió a intentar tocarlo, por lo cual de inmediato se fue furioso del lugar. Añadió que el conductor de TV Azteca jamás se disculpó por haberle faltado el respeto.

La verdad me sentí ofendido y me fui de la fiesta, no le pegué un chin... porque, pues era mi amigo, pero al mismo tiempo me fui confundido, trataba de entender como la situación... Él sabe que yo no soy gay... aguanté, porque sí me enojé y sí me sentí medio frustrado por la situación, porque yo no había dado pie a una situación así, fue simplemente una amistad perdida y un rollo ahí que yo no creí que pudiera pasar".

Hasta el momento Bisogno no ha dado declaraciones sobre la fuerte acusación que hizo el originario de Mexicali en su contra.

Fuente: TVNotas y Chisme No Like