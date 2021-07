Gustavo Adolfo Infante confirma que embargará a Gaby Spanic; todo 'Sale el Sol' se burla en vivo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 22 de julio el elenco del programa Sale el Sol se le fue con todo a la famosa actriz venezolana Gaby Spanic, quien hace poco perdió una demanda por daño moral en contra de Gustavo Adolfo Infante.

El polémico conductor Álex Kaffie fue el encargado de dar pie a la nota sobre la estrella de Televisa en donde hablarían de una reciente fotografía que subió en la que aparece luciendo un entallado corset negro que resalta su fenomenal figura.

Inmediatamente, la presentadora de espectáculos Joanna Vega-Biestro mencionó que aunque Gaby lucía espectacular, era evidente "que no podía respirar" con ese apretado atuendo.

Espero que no me demande por lo que voy a decir, pero se nota que no está respirando, perdón pero así se ve", dijo la conductora en tono de burla.