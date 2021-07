¡Polémica en Televisa! Tania Rincón y Andrea Escalona se enfrentan en 'Hoy': "Apagada y triste"

Ciudad de México.- Las conductoras del programa Hoy, Galilea Montijo, Andrea Escalona y Tania Rincón, entraron en controversia al hablar del escándalo en el que se encuentra inmiscuido el cantante José Manuel Figueroa, sin embargo, fue Escalona quien preocupó a fans por su aspecto luego de que la exconductora de Venga la Alegría no coincidiera del todo con ella.

Luego de que en redes sociales y distintos medios exhibieran fuertes imágenes donde aparentemente el hijo del fallecido Joan Sebastian agredió a su exnovia Farina Chaparro, las titulares del matutino de Televisa dividieron opiniones al respecto.

La primera en externar su punto de vista fue Escalona. Cabe recordar que el año pasado, la hija de Magda Rodríguez (QEPD) confesó haber tenido un fugaz 'amorío' con Figueroa al admitir que pasaron la noche juntos, sin embargo, ahora son "grandes amigos".

"Estos videos se filtran, hay diferentes videos, uno muestra supuestas agresiones que hace José Manuel, diciendo 'me lastimaste el cuello y tal', supuestamente él se las hizo, hay otro video que saca como para defenderse de que le dice 'me reventaste el labio', y él le dice 'demuéstrame que te lo reventé', se están llevando como a videazos (este video lo graba) él como para demostrar la relación tóxica que tenían. Empieza mostrando ella, un video en TikTok de las supuestas agresiones que él hace", dijo con un semblante serio.

Por su parte, Galilea comentó:

José Manuel, perdón, yo sé que cuando uno se calienta, uno se bloquea y no sabes qué hacer en ese momento, pero si la chava te está pidiendo 'ya vete', pues agarras y te vas, te vas porque eso se va volviendo…".

Sin embargo, Andrea respondió:

También de pronto ¿por qué te quedaste 3 meses en una relación y no te fuiste desde antes si ya venías?".

Finalmente, la exconductora de TV Azteca, Tania, estuvo en desacuerdo con lo que dijo su compañera y replicó: "Pero nadie sabe... pongámonos en el papel de las víctimas, porque muchas veces, e incluso hemos visto que comprueban, que las víctimas tardan mucho tiempo en hacer una denuncia, y no sabemos qué pase por su cabeza, y no sabemos en realidad el trasfondo de la relación, lo que si es inadmisible es que exista violencia en una relación, ni física ni psicológica, porque aunque no te pongan una mano encima, con los comentarios, de hombre a mujer o mujer a hombre, te puedes hacer mucho daño".

Tras esta diferencia de opiniones, Andrea Escalona comentó que José Manuel no ha querido dar respuesta a los señalamientos de su ex porque está recibiendo asesoría de sus abogados, y que probablemente sean ellos los que hablen por el hijo de Joan Sebastian más adelante.

Por otro lado, usuarios no dejaron pasar el semblante y aspecto de Escalona, asegurando que no se ve del todo bien, por lo que aprovecharon para mandarle buenas vibras:

¡Andrea se ve apagada y triste! ¡Ojalá Dios lo ayude y le dé fortaleza!".

La Escalona ya no es la misma... ojalá esté bien".

