Shock en Televisa: Tras ser dado por muerto, dan alarmante noticia sobre Sammy Pérez en 'Hoy'

Ciudad de México.- El mánager del comediante de Televisa Sammy Pérez, quien lucha por su vida tras ser hospitalizado por Covid-19 la semana pasada, informó en exclusiva para el programa Hoy una fuerte noticia sobre el estado de salud del actor.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que hace unos días, usuarios inundaran las redes afirmando que el actor de La Familia P. Luche y XHDRBZ había muerto, representantes del actor de 55 años desmintieron esta información y aseguraron que si bien estaba delicado, seguía vivo.

Su mánager Erick de Paz habló en el matutino sobre la salud del comediante, de quien actualmente se sabe está en etapa crítica y lucha por su vida en el hospital.

De acuerdo con la información revelada en el programa de Las Estrellas, se espera que en las próximas 48 horas mejore, pues son vitales para pasar a terapia intermedia.

Está boca abajo, lo van a voltear y ese proceso es algo delicado por lo que nos comenta el doctor. Estamos esperando y mandando buena vibra a Sammy. Es muy fuerte, Sammy siempre ha salido adelante", dijo.

De Paz dejó en shock a todos al confesar que el comediante se contagió pese a estar vacunado con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, además de informar que creen que esto sucedió tras un viaje que hizo a la CDMX.

Hace semana y media tuvo compromisos familiares, hizo el viaje a CDMX, creo que ahí fue en ese lapso el contagio. Ya estaba con la primera dosis y en este tiempo no presentó ningún síntoma. No estaba enfermo de nada, tuvo una operación por una hernia hace años pero no padecía enfermedades".

Finalmento, comentó que varias personalidades han donado para apoyarlo, sobre todo Eugenio Derbez. Aunque el comediante fue duramente criticado por no pronunciarse sobre el tema en los primeros días, él respondió que sí lo contactó pero no lo iba a presumir porque "la ayuda no se cacarea, se da".

Gente de producción de Eugenio se acercó a los sobrinos. Yo le compartí el teléfono del doctor. Eugenio y la producción querían estar en contacto directo con él, con el hospital. Han estado monitoreando que todo esté bien", finalizó.

Fuente: Programa Hoy e Instagram @sammyperez_xhderbez