¡Sin piedad! Actor de Televisa explota tras 'veto' de TV Azteca y Salinas Pliego lo humilla en Twitter

Ciudad de México.- El cantante y actor de Televisa Mauricio Martínez, quien ahora triunfa en Broadway en Nueva York, reaccionó al supuesto veto que le impuso el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego por haber arremetido contra él en Twitter.

Y esque según TVNotas, Martínez había concedido una entrevista la conductora Mimí para su programa Mimí Contigo, sin embargo, la publicación mencionó que en cuanto Salinas Pliego se enteró de esto, decidió no sacarla al aire y presuntamente vetar al actor.

¿Por qué? Supuestamente debido a viejas rencillas que surgieron cuando arremetió contra el empresario mexicano en abril del 2020 cuando empezaba la pandemia por Covid-19, a quien criticó duramente en Twitter por sus polémicos comentarios que 'minimizaban' el peligro de la misma.

Con un contundente mensaje a través de Twitter, el actor compartió algunas notas y explotó contra los medios que publicaron la información:

Yo soy de la idea de que un dueño de una televisora es mucho más inteligente que una entrevista ¡Ahora resulta que hasta canceló programas! No hagan corajes que les va a hacer daño".

Aunque no fue muy claro sobre si tuvo o no un problema por los comentarios, añadió que él nunca ha tenido exclusividad con alguna televisora: "Rating sí hubiéramos tenido ¿eh? Spoiler: jamás fui exclusivo de nadie", agregó.

El actor incluso dio una 'cachetada con guante blanco' al supuesto veto en la televisora y hasta agradeció al Ajusco por pagarle el viaje.

Yo gocé a mi querida Mimi. Nos pusimos al día, nos abrazamos, nos reímos, recordamos, cantamos... así que gracias por pagarle el viaje a Nueva York. Un abrazo a todos en Azteca".

El escándalo no se quedó ahí pues, pese a que no se había pronunciado sobre el tema, ahora Salinas Pliego rompió el silencio y en nada más y nada menos que en la misma publicación de Martínez, asegurando que ni siquiera lo conocía y no estaba enterado de que lo había criticado.

Ah caray… y usted quién es mi estimado?



primero que nada, ya sabe usted cómo es la prensa por acá en nuestro querido México, segundo yo empecé a usar mis redes de forma personal en octubre del año pasado por lo que no estaba enterado formalmente del incidente uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???



Martínez decidió optar por ponerle punto final a la polémica y hasta le pidió al empresario reportarse con él cuando viajara con su familia a Nueva York. Además, al parecer la entrevista sí saldrá al aire, pero podría ser hasta en las próximas semanas.

Ya decía yo…



