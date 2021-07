¿De TV Azteca a prisión? Acusan a exatleta de 'Exatlón' de brutal golpiza a su ex: "Fue una patadita"

Ciudad de México.- La influencer conocida como 'La Princesa Sayajin' utilizó sus redes sociales para denunciar que su expareja Marco Beltrán, quien formó parte del reality Exatlón México, presuntamente ejerció violencia física y psicológica.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La famosa manicurista compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que aparece mostrando brutales moretones y golpes en distintas partes de su cuerpo, los cuales se los habría proporcionado el peleador profesional de la Lux Fight League.

View this post on Instagram

Ya no me voy a quedar callada, quiero que se sepa la persona que en realidad es Marco Beltrán... Yo no quería hacer las cosas públicas pero él me orilló a tener que hacerlo. Sí, él me hizo esto, él me agredía física y psicológicamente todo el tiempo", explicó.