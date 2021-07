¡Golpe a Andrea Legarreta! Televisa quita veto a conductor que 'corrió' de 'Hoy' y la acusó de infiel

Ciudad de México.- Uno de los personajes más polémicos del medio artístico regresa las filas de Televisa luego de haber sido vetado tras trabajar más de 29 años en la empresa y sostener una brutal rivalidad con Andrea Legarreta.

Se trata del controversial actor y exconductor del programa Hoy Alfredo Adame, quien tras ser vetado de la televisora supuestamente por Legarreta, estuvo por un tiempo en TV Azteca.

Luego terminó incursionando en la política tras revelar que prefirió cancelar sus contratos con tal de no darle pensión a su exesposa Mary Paz Banquells en medio de un tormentoso divorcio.

En entrevista con medios de comunicación Adame reveló que luego de su fracaso en la política en el pasado mes de junio, la televisora de San Ángel finalmente le levantó el veto y le están ofreciendo varios proyectos en la empresa.

Televisa me mandó llamar, me invitaron a tomarme un café, a limar asperezas. Me quitaron el veto, me quitaron eso de que me boletinaron en todos lados y activaron mi gafete. Estoy en propuestas ahorita de telenovelas y otras cosas".