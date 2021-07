¿Lo humillaron? Tras dura crisis, galán de Televisa revela en vivo que vende paletas para sobrevivir

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas reveló al aire en el programa de Unicable Miembros Al Aire que vende paletas para sobrevivir, negocio que emprendió durante la pandemia por Covid-19.

Se trata del guapo actor de Televisa Carlos Ferro, a quien el público acaba de ver en el melodrama Fuego Ardiente transmitido por Las Estrellas. El histrión contó que a raíz de la fuerte crisis y la falta de trabajo, decidió emprender un negocio con su hermana.

El histrión de 37 años bromeaba con los conductores Paul Stanley, 'Borrego' Nava, José Eduardo Derbez y Yordi Rosado pues Nava aseguraba que había entrenado con él en su gimnasio, cosa que el resto de sus compañeros no creían por su peso.

Fue ahí que Derbez interrumpió la plática sorprendido por lo que dijo: "¿Vendes paletas?". "Cuenta, cuenta", le dice el 'Borrego' Nava y él responde:

De vez en cuando (ríe) No, sí, sí. Estaba yo enpandemiado y de repente dije '¿qué puedo hacer?' Me gusta mucho el dulce y me traje unas paletas de Guadalajara a la CDMX (...) Me traje la marca para acá y la pusimos online entre mi hermana y yo y ahí está. Ha funcionado y llevan un año. Se llaman paletas Manhattan".