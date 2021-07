¿Se molestó? Jomari Goyso responde a Ana Bárbara tras criticar su 'outfit' en Premios lo Nuestro

Ciudad de México.- Tras la ola de críticas que recibió por el atuendo que decidió utilizar en la gala de Premios lo nuestro, el fashionista Jomari Goyso sale a responder los comentarios.

Todo comenzó cuando a través de su perfil de Instagram, el conductor de Sale el sol compartió una serie de fotos mostrando su outfit, donde fue atacada por la cantante Ana Bárbara, quien lo comparó con 'Kiko', emblemático personaje de El Chavo del 8.

Ante esto y la serie de memes que se desataron por el simpático mensaje de quien al parecer es su amiga, el famoso publicó nuevamente la foto junto a una de 'Ñoño', otro de los queridos personajes de la serie mexicana de Chespirito.

Si vas a ser crítico y creativo te aconsejo no repetir lo que la gente dice y tener tu propia opinión … @anabarbaramusic ( a quien amo) dijo que me parecía al “kiko del chavo del 8” en un comentario de la foto de #premiosjuventud y todooooooos Osea; TODOS!!! comenzaron a repetir lo mismo.. y a hacer #memes como marionetas….. realmente si me parezco a alguien es a “ñoño del chavo del 8” #chavodel8forever Si van a hacerme memes! (Cosa que me encanta) háganlo bien y tágeenme!!! Lol ?? no sean malos!!! Love u all! Los veo en #primerimpacto #fashion es para los que arriesgan en la vida!", escribió.