Sorpresa en Televisa: 'El Negro' Araiza presenta a su novia Margarita Vega; es actriz y 20 años menor

Ciudad de México.- Aunque el periodista Álex Kaffie lo había anunciado desde hace semanas, hace unas horas el famoso conductor y actor Raúl 'El Negro' Araiza confirmó que estaba en un noviazgo con Margarita Vega, una guapa actriz de Televisa 20 años menor que él.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Galán de 'Hoy' se come a besos a actriz de Televisa 20 años menor; la conoció a días de terminar a su ex

El querido integrante del programa Hoy no había querido contar detalles de su nueva relación, sin embargo, a su salida de San Ángel los reporteros lo cuestionaron sobre esta situación pues el llamado 'Villano de los espectáculos' reveló que la pareja ya estaba viviendo junta.

La relación está muy bien, muy contento, pero ustedes no dejan guardar nada. Muy padre, divertido y yo estoy trabajando muchísimo, han sido solo los fines de semana, no he tenido tanta chance, pero ya tendré… Es encantadora y ya nos conocemos desde hace mucho", declaró.