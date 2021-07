Alerta en la música: Belinda presenta problemas de salud; daría positivo al Covid-19

Ciudad de México.- Los casos de contagio al Covid-19 siguen en aumento y el mundo del espectáculo no es la excepción, pues cada vez son más famosos los que resultan positivo.

Recientemente, circuló la noticia de que fue la cantante Belinda quien en entrevista confirmó que la pasó muy mal tras contraer coronavirus, sin embargo ya se recupera favorablemente en su casa de la CDMX.

La prometida de Christian Nodal, se encuentra promocionando el tema que comparte junto a Lola Índigo y Tini Stoessel, La Niña de la Escuela, a través de Zoom, y fue durante uno de los encuentros con la prensa que reveló que ya estaba de salida con la enfermedad.

En entrevista con Agencia Reforma, la cantante comentó que aún no puede vacunarse ya que se está recuperando del Covid-19, aunque no quiso dar muchos detalles sobre los síntomas que tuvo.

Yo me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid, entonces todavía no puedo".