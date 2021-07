Aracely Arámbula reaparece y habla de su relación con Luis Miguel: "Jamás afectaría a mis hijos"

Ciudad de México.- La actriz Aracely Arámbula se encuentra en Acapulco pasando la contingencia por la pandemia al lado de sus hijos Miguel y Daniel, a quienes procreó cuando estuvo casada con el cantante Luis Miguel.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Al respecto, como pocas veces, comentó que nunca hablaría mal de él pues vivieron una historia muy hermosa, misma que no quiso que fuera interpretada por los guionistas de la serie de Netflix, razón por la que no quiso aparecer en ninguna temporada.

Aracely llegó a Punta Sirena, propiedad de Lalo Palazuelos, para apoyar a su amiga Cinthya Copelli en el lanzamiento de su nuevo programa que se transmite desde YouTube.

Muy relajada y contenta, con un traje amarillo que le diseñaron para la ocasión en Mérida, Yucatán, la actriz habló como pocas veces de 'El Sol de México'.

"Es una historia muy hermosa (la que vivió con El Sol) me gustaría un libro de memorias, primero que nada la van a conocer mis hijos, que ya la saben, les he contado ciertas cosas, pinceladas, como la presentación que hizo su papá, cuando dijo: 'Es niño y se llamará Miguel', la foto en la que está en mi vientre Daniel. Ellos ven todo eso, que es una belleza".

Siento que en la vida todo tiene que ser tomado de la manera más amable, por muy enojado que estés, debe haber un momento de meditación, para sacar lo mejor porque para mí la familia es lo más importante, y jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos", aseguró Arámbula.

Aracely insistió en que "no voy a hacer ningún mal comentario (de Micky) porque los respeto y amo tanto a Miguel y a Daniel, ellos son lo principal en mi vida, igual que mis papás, mi hermano y mis sobrinos, entonces yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue. Las cosas a veces no pueden seguir por cualquier razón, pero no por eso vas a estar triste".

Además, confirmó que no quiso participar en Luis Miguel, la serie porque no deseaba que su relato de amor fuera escrito por guionistas que no le iban a pedir su opinión y que iban a lucrar con sus recuerdos y así evitar que sus hijos sepan lo que pasó a través de alguien más.

La productora (de la serie de Netflix) me buscó cuando estaba en La doña y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero decidí que no porque ellos sí están lucrando con esos recuerdos, primero les pedí que no quería salir, que la tocaran (la vida de Luismi) antes porque no quería que nos pusieran a mí y a mis hijos porque es algo muy bello".

"Hace tres años me la ofrecieron, pero estaba tan metida en mi serie, que cuando fue Karla, la productora, estaba en mi camper y le dije: 'yo aquí estoy haciendo un programa que no es de mi vida, a mí me gusta actuar'. Para dejarlo estipulado, lo hablamos Leonardo, Guillermo Pous y yo para que no puedan utilizar mi imagen aunque sea con otro nombre", abundó.

Por otra parte, confesó que fue ella quien habló con Michelle Salas y le advirtió contactar a su abogado para que denunciara la manera en la que habían mostrado su imagen en la serie.

Fuente: Quién