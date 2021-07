"Es gay": David Zepeda hace fuerte confesión en Televisa y lo exhiben ¿por amorío con famoso actor?

Ciudad de México.- El galán de Televisa David Zepeda hizo tremenda confesión en el programa de Unicable Faisy Nights y usuarios arremetieron contra él, exhibiendo sus supuestas preferencias sexuales.

Aunque el actor ya ha negado tajantemente a los rumores sobre su supuesta homosexualidad, sobre todo luego de que el año pasado surgieran algunas especulaciones al respecto tras el fallecimiento del estilista Daniel Urquiza que apuntaban a que habrían sostenido un romance secreto, al parecer internautas siguen sin creer en Zepeda.

El sonorense de 47 años visitó el programa conducido por Faisy y Michelle Rodríguez y soltó una pícara confesión al ser cuestionado sobre qué famosa le ha quitado el sueño durante la dinámica llamada '¿A ti qué caraj... te importa?', frase que pueden usar si prefieren no responder.

Al inicio del juego, Faisy fue cuestionado sobre una cosa de la que haya mentido ante la prensa y confesó que tuvo Covid-19: "Nunca dije, decía que no, pero en diciembre me dio". Después, llegó la ansiada pregunta a Zepeda.

"¿Famosa mexicana con la que hayas tenido una fantasía erótica?", le dice Michelle para que revele todo, a lo que Zepeda reveló que se trata de la actriz Sasha Montenegro, quien ahora tiene 75 años y es viuda del expresidente de México José López Portillo.

David también fue cuestionado sobre "lo más raro que ha buscado en Internet", a lo que respondió:

Pues no es tan raro pero... (ríe) está muy enferma, mejor cambiaré. No, mira, ¿te digo algo? la voy a responder. Aparte de las mujeres, soy amante de los pies bonitos de una mujer. Entonces por ahí veo fotos... sí he buscado eso entonces sí soy como: 'pin... vato raro'", dijo.