¡Guerra sucia! Bigorra explota contra Bisogno y lo saca del clóset: "Me traicionó y me embarró"

Ciudad de México.- En entrevista con los conductores del programa Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, Raquel Bigorra explotó contra Daniel Bisogno, su excompadre, por el escándalo del que la acusó en 2019, cuando dijo al aire en Ventaneando que la cubana supuestamente había vendido su divorcio e intimidades a una revista.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La conductora y actriz de Televisa aseguró que el presentador de TV Azteca empezó una guerra sucia en su contra al acusarla de esto, polémica que terminó con su amistad.

"Fue muy fuerte porque la campaña mediática no fue ni un día ni dos. Era diario y claro, el resto de los programas también retomó la historia, era muy atractiva, como una telenovela: Los amigos y compadres perfectos. La comadre, quien parecía ser buena persona, lo apuñala por la espalda y lo traiciona", dijo Bigorra.

La cubana aseguró que se borró la otra parte de lo que en realidad se trataba la nota, haciendo referencia a la preferencia sexual de Bisogno.

Su urgencia de taparlo era porque nunca se ha reconocido. En lugar de señalarlo yo le decía a mi esposo: 'Si lo señalan, más tiempo se tardará en reconocerse como persona y aceptarse'. Imagino que fue muy fuerte para él sobre todo después de cómo se ha expresado de la comunidad gay y lo que decía. Cuando lo cacharon pues bueno, volvió toda la historia, me echa la culpa a mí (...) La mala del cuento yo".

"Bisogno todos los días iba contando una historia y él me iba embarrando con gente. Él fue sembrándole al público la historia de que yo vendí a los famosos", dijo al aire.

Bigorra además aclaró que ella "no es santera" y que es "una religión muy bonita pero nunca he recibido nada" de parte de la religión, "no porque le haga el feo, sino porque se necesita mucho compromiso".

Cabe mencionar que Ceriani y Elisa revelaron a Bigorra que tras una investigación, descubrieron que ella no había sido quien filtró estas exclusivas como se había dicho, sino una mujer llamada Karla Pineda, a quien presuntamente pagaron "millones" por hacerlo.

Bigorra se enteró de esto en vivo y aseguró que ella no sabía esa información, pero que sí estaba de acuerdo con Ceriani sobre que la usaron como "cortina de humo" para supuestamente ocultar las preferencias del conductor.

Yo no me di cuenta que fue un show mediático. Yo estaba en shock. Yo no me di cuenta que era 'para taparle el ojo al macho'. Un querido amigo me dijo: 'Raquel esto es una cortina de humo'. Yo no podía ver que era para no dar una explicación de lo otro, que tampoco tiene que dar una explicación; dices: 'sí, me gustan los hombres' y ¿cuál es el problema? No pasa nada".

Posteriormente, el argentino le preguntó si era cierto que Bisogno había usado el departamento que tiene en Acapulco para irse con un hombre, lo que ella negó: "Yo no sé si se haya ido con este chico a Acapulco pero no se quedó en nuestro departamento, nunca nos lo pidió ni nada".

Nunca me dijo que tenía relaciones con hombres, eso nunca me lo dijo y tampoco tenía porqué habérmelo dicho y si lo hubiera hecho hubiéramos seguido tan amigos como siempre", dijo Bigorra.

El conductor Ceriani luego le preguntó qué le diría a Bisogno a más de dos años del escándalo y Bigorra contestó contundente:

"Primero, tengo que reconocer que me dolió muchísimo. Me sentí traicionada, expuesta. Cuando tienes una relación de pareja y ves a alguien como el ex. Que le entregas tanta cosa. Creo que como amigos nos entregamos al 500 por ciento y si yo nunca hablé nada y sigo en silencio porque imagínate tantas cosas que compartimos, yo no las dije porque al final del día no se nos puede olvidar que somos padrinos de su hija, él es padrino de nuestra niña con otras personas".

Finalmente, comentó que pese a que le dolió bastante, eso le sirvió para sentirse muy querida por varias personas del medio artístico y gente del público, comentando que tenía mucho miedo cuando le llegaba la información mediática, pero que finalmente "salió adelante".

Fuente: Canal de YouTube de Chisme No Like